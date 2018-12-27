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«هدف» يتيح 5700 فرصة تدريبية.. رابط التقديم هنا
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تواصل – واس:

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 5695 فرصة تدريبية، في جميع مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، الهادف إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

ودعا “هدف” الراغبين في الالتحاق بالفرص التدريبية إلى زيارة الموقع الالكتروني للبوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وتكمن أهمية “تمهير” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما يقدم “هدف مكافأة مالية دعمًا للمتدرب قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.
واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال
الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

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