مساعدات غذائية لليمنيين ورحلة ترفيهية للأطفال المجندين

تواصل- فريق التحرير:

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعداته الإنسانية للأشقاء في اليمن، حيث عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الأربعاء) وأمس الأول (الثلاثاء) مساعدات غذائية تشتمل على مواد غذائية تزن 266.4 طن، تستهدف محافظتي لحج والجوف.

ووزّع المركز أمس الأول 860 كرتوناً من التمور تزن 6880 كيلوغراماً في مخيم التضامن بمحافظة مأرب يستفيد منها 5160 مستفيداً، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية البالغ 3 آلاف طن تمور. كما وزّع أمس الأول 30 طناً من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق «السادة الشرافية» و«السادة الطلامسة» و«السادة المغتربين» بمديرية حيران في محافظة حجة، يستفيد منها 2400 فرد.

من جهة ثانية، أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول رحلة ترفيهية لـ26 طفلاً جندتهم المليشيات الحوثية إلى حديقة مأرب العامة، وذلك ضمن أنشطة الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة التي استهدفت إعادة تأهيل 80 طفلاً مجنداً من محافظات يمنية عدة.

وتهدف الرحلة إلى أن يعيش الأطفال في مساحات مفتوحة تتوافر فيها وسائل اللعب والترفيه، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية وتعليمية لهم لتجاوز المشاعر السلبية التي اكتسبوها أثناء تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين.