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باحثون يكتشفون تقنية جديدة تضاعف إنتاج القمح 3 مرات

باحثون يكتشفون تقنية جديدة تضاعف إنتاج القمح 3 مرات
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تواصل – وكالات:

اكتشفت مجموعة من الباحثين تقنية جديدة يمكنها مضاعفة إنتاج القمح في العالم 3 أضعاف، لمواجهة الحاجة المتزايدة للطعام حول العالم.

وأوضحت مجلة “ووندرفول إنجينيرنغ” أن العلماء ربما يتمكنون من ابتكار تقنية جديدة مستوحاة من خبرات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في هذا المجال”، مشيرة إلى أن الباحثين في جامعة سيدني الأسترالية استلهموا الطريقة العلمية، التي تم استخدامها لإنتاج الطعام خلال رحلات فضائية قامت بها الوكالة قبل عقود.

وتعتمد التقنية، التي يسعى العلماء لاستخدامها في زيادة إنتاج القمح على زراعة الحبوب داخل منازل زجاجية واستخدام نظام إضاءة ينتج إضاءة لها أطوال موجية محددة لزيادة قدرة الحبوب على النمو بمستويات سريعة”.

ولفتت المجلة إلى أن التقنية التي سيتم استخدامها لزيادة إنتاج القمح على نطاق واسع تعتمد على استخدام مصابيح (بخار الصوديوم) منخفضة التكاليف، حتى لا تكون تكلفة إنتاج القمح عالية.

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