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«التعليم» تبدأ تدريس «الإنجليزية» لطلاب الثاني والثالث الابتدائي بعد أسبوع
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تواصل – الرياض:

تستعد وزارة التعليم لتطبيق تجربة تدريس مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصفين الثاني والثالث الابتدائي، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة كمرحلة أولية، وذلك بدءاً من مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأعد مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالوزارة خطة لتدريس المادة، في إطار حرص الوزارة على النهوض بمستوى تعليم هذه اللغة. ومن ناحية أخرى، اشترطت وزارة التعليم موافقة نائب الوزير على حضور مديري التعليم الفعاليات والمناسبات.

وطلبت عدم توجيه أي دعوة إليهم إلا بعد مخاطبة الأمانة العامة لإدارات التعليم بالوزارة، وأخذ الموافقة منها.

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