على الطريقة السعودية.. بريطانيا تشن الحرب على «السمنة»

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تواصل – وكالات:

ألزمت هيئة الصحة في المملكة المتحدة، المطاعم بتحديد السعرات الحرارية للوجبات التي تقدمها، في خطة لمحاربة السمنة.

وحسب صحيفة «تلغراف»، قيدت الهيئة «PHE» المطاعم بسعرات حرارية لا تتعدى 544 «كالوري» للسلَطات والسندويتشات والبيتزا والمعكرونة، و951 كالوري للوجبات الرئيسية.

وتقول الهيئة إن غالبية المطاعم لا تلتزم بالحد الأقصى المسموح به للسعرات، إذ تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 1200 سعرة في الوجبة الواحدة.

في المقابل، يرى منتقدون صعوبةَ الالتزام بهذه الأرقام في الوجبات. واصفين القرار بالتعسفي. وتكشف الأرقام أن السمنة بين أطفال بريطانيا تبلغ مستويات قياسية، ويتأثر بها أكثر من 24 ألف طفل، كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن واحداً من كل 4 بالغين يعاني من البدانة المرضية.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، قبل فترة، لائحة تطبيق عرض السعرات الحرارية، ومجالات ونطاق تطبيقها وأماكن عرضها.

وحذرت الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المنشآت المخالفة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمهلت المنشآت المخالفة حتى نهاية ديسمبر الجاري.

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