«أرامكو» تؤسس شركة لخدمات بيع وقود السيارات وتلبية احتياجات المستهلكين

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة “أرامكو السعودية” أمس الأربعاء عن تأسيس شركة جديدة لتقديم خدمات بيع وقود السيارات وتلبية احتياجات المستهلكين في الأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود.

وسيحمل الكيان الجديد اسم “شركة أرامكو السعودية للتجزئة”، وسيكون مملوكاً بالكامل للشركة الأم، وستتطور الشركة الجديدة على مراحل لتوسيع شبكتها من المحطات في جميع المناطق.

وأوضحت “أرامكو” أن الشركة الجديدة تسعى لتطوير أعمال مستدامة، وستعمل في إطار مرن يمكنها من التكيف مع تطورات قطاع التجزئة، بالاستفادة من المميزات التي تحملها علامة “أرامكو” التجارية من جودة عالية وموثوقية.