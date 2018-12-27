كيف رد قائد المدرسة المطعون على عرض «التنازل مقابل 150 ألف ريال»؟

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تواصل- فريق التحرير:

قالت مصادر: إن قائد المدرسة الثانوية الذي تعرض للطعن على يد طالب في إحدى مدارس المدينة المنورة الشهر الماضي، رفض أي وساطات أو الحصول على أموال للتنازل عن حقه.

وأوضحت المصادر أن مدير المدرسة رفض قبول مبلغ 150 ألف ريال من والد الطالب مقابل التنازل عن حقه القضائي، كما أنه رفض كل محاولات الصلح التي قام بها بعض أهالي الحي، مضيفة أن مدير المدرسة عاد للعمل مرة أخرى بعدما تحسنت حالته وأصبح بصحة جيدة.

وكانت الإدارة العامة للتعلیم في منطقة المدينة المنورة، فتحت تحقيقاً في واقعة إقدام طالب على طعن مدير مدرسته الثانوية أثناء الفسحة الدراسیة.

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