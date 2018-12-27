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نبات منزلي ينظف هواء منزلك من المواد المسرطنة

نبات منزلي ينظف هواء منزلك من المواد المسرطنة
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تواصل – وكالات:

أنتج علماء الوراثة في جامعة سياتل بواشنطن نباتا منزليا قادرا على تنظيف الهواء من المواد المسرطنة، وذلك بعد تعديله وراثيا بإضافة حمض نووي من الأرانب.

ويساهم نبات بوتوس «epipremnum» في تحليل مواد مثل البنزين الكلوروفورم بحسب «روسيا اليوم».

وأدخل العلماء جين «CYP2E1» المسؤول عن معالجة المواد السامة في كبد الثدييات. وبهذه الطريقة، حصلوا على نبات معدل يمكنه تنقية الهواء داخل غرف المنزل من مادة البنزول وغيرها من الكربوهيدرات الطيارة التي تؤثر في الجسم كمواد مسرطنة.

ويقول العلماء: «بينت التجربة أن 10 كلغم من النبات تنظف هواء الغرفة لمدة أسبوع، حتى لو كان تركيز المسرطنات يزيد عن الحد المسموح بآلاف المرات.

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