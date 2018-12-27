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إن كنت تعاني من دهون البطن وترغب في التخلص منها.. طالع الآتي

إن كنت تعاني من دهون البطن وترغب في التخلص منها.. طالع الآتي
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تواصل – وكالات:

هل تعاني من شكل البطن المنتفخ بسبب تراكم الدهون فيه؟ هل تعرف السبب في تراكم تلك الدهون؟ هل تواجه صعوبة في التخلص منها؟

كل تلك الأسئلة وغيرها حاولت الدكتورة البريطانية “لوك جيمس” تقديم إجابات وافية على تلك الأسئلة من خلال تأكيدها أولا على العوامل التي تؤدي لتراكم الدهون، حيث أكدت أن العادات الخاطئة هي سبب في رئيسي في تلك الدهون كإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول القهوة في المساء، والبقاء مستيقظين لوقت متأخر من الليل. مشيرة إلى أن عدم الحصول على ساعات نوم كافية كل ليلة يمكن أن يؤثر على فقدان الوزن سلباً ويؤدي لتراكم الدهون.

وبحسب الدكتورة جيمس، فإن قلة النوم تعمل على التخلص من الهرمونات المسؤولة عن تحقيق التوازن في الشهية، ويؤدي هذا الخلل إلى الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

كما أن الحرمان من النوم، يرفع من مستويات هرمون الغريلين الذي يزيد من الشعور بالجوع، ويخفض مستويات هرمون الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع.

وتنصح الدكتورة جيمس باللجوء إلى الفراش في وقت أبكر من المعتاد لتفادي هذا الخلل، وتجنب تناول المزيد من الطعام تفادياً لاكتساب الوزن الزائد وتشكل الدهون في البطن، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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