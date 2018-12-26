اليمن.. مقتل 50 طالباً جندهم الحوثيون شرق صنعاء

تواصل – وكالات:

يتكبد الحوثيون خسائر بشرية كبيرة في مختلف جبهات القتال، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث تزايدت أعداد قتلى الميليشيات في جبهات صرواح ونهم، وأيضاً في جبهات الساحل الغربي، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

ونشر مصدر حقوقي قائمة بأسماء عدد قتلى الميليشيات من طلاب إحدى المدارس الثانوية في مديرية بني حشيش، التابعة لمحافظة صنعاء.

وتضمنت القائمة أسماء 50 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، في مدرسة «العلم والإيمان»، الواقعة في قرية مقريش بعزلة رجام التابعة لمديرية بني حشيش.

وأوضح مصدر محلي أن مدرسة «العلم والإيمان»، تعتبر من أكبر المدارس النموذجية في قرية مقريش، التي تعتبر بدورها من أكثر القرى تأييداً للحوثيين في مديرية بني حشيش.

وأضاف أنه إلى جانب سقوط هذا العدد من طلاب المدرسة، هناك أضعاف هذا الرقم ممن قُتلوا من أبناء القرية في صفوف الحوثيين.

ويعتمد الحوثيون على طلاب المدارس، والأطفال بشكل كبير في تغطية العجز الحاصل في أعداد المقاتلين في مختلف الجبهات.

وكشفت مصادر تفاصيل حول حملة تحشيد للأطفال نفذتها الجماعة مؤخراً من عدد من مديريات محافظة صنعاء، حيث تستقطبهم وتنقلهم إلى معسكرات خاصة، ثم تقوم بإرسالهم إلى جبهات القتال.

ومؤخراً كشف تحقيق أعدته وكالة «أسوشيتد برس»، عن قيام الحوثيين بتجنيد أكثر من 18 ألف طفل منذ بداية الحرب.