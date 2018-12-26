إحباط محاولة اختراق موقع «جامعة الشمالية» للتلاعب في النتائج

تواصل – عرعر:

تعرضت البوابة الإلكترونیة لجامعة الحدود الشمالیة لمحاولة قرصنة بقصد التلاعب في نتائج الطلاب والطالبات، فیما تصدى فريق متخصص من عمادة تقنیة المعلومات بالجامعة لمحاولات الاختراق.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، الدكتور مفضي الشراري، أن بوابة الجامعة الإلكترونیة تعرضت لمحاولات قرصنة واختراقات لأنظمتھا بھدف الوصول إلى قاعدة بیانات الخدمة الأكاديمیة، مؤكداً فشل ھذه المحاولات بعد التصدي لھا.

وكشفت مصادر أن محاولة اختراق البوابة الإلكترونیة للجامعة جاءت من قبل حساب طالب بھا كان يستھدف نظام الخدمة الأكاديمیة للتلاعب في نتائج الطلاب، بحسب “الرياض”.

وأكدت أن عمادة تقنیة المعلومات بالجامعة تصدت للمحاولة من خلال عدد من الإجراءات لتأمین الأنظمة، وحثَّت جمیع العاملین في الجامعة على تغییر أرقامھم السرية عن طريق الخدمة الذاتیة في قائمة الخدمات الإلكترونیة على بوابة الجامعة.