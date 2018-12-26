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«الصحة» تحذر من بعض العصائر.. تسبب أمراضاً مزمنة (فيديو)

«الصحة» تحذر من بعض العصائر.. تسبب أمراضاً مزمنة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من مغبة تناول العصائر المحلاة الجاھزة، مؤكدة أنھا خیار غیر صحي وغني بالسكريات التي قد تتسبب في الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة.

ونشرت الوزارة مقطع فیديو توعوياً تشرح من خلاله الأضرار الناجمة عن تناول العصائر المحلاة، التي في الغالب ما تكون مشبعة بالسكر بأكثر مما يحتاجه الجسم بشكل يومي؛ ما قد يشكل خطراً يتسبب في الإصابة بالسمنة بسبب السعرات الحرارية الزائدة عن الحاجة التي سرعان ما تتحول إلى دھون.

وحثت الوزارة الجمیع على الحصول على السكريات كعنصر أساسي للطاقة في الجسم من العسل أو الحلیب
أو الفواكه الطازجة، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمیة توصي بألا يزيد استھلاك السكر على 25 جراماً، وھو ما يعادل 6 ملاعق صغیرة يومیاً.

 

 

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