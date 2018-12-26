«الوداني» من جندي مشاة إلى دراسة الطب.. تعرّف على قصته

تواصل – الرياض:

ضرب الشاب السعودي”يحيى الوداني”، مثالا في المثابرة والكفاح لتحقيق أهدافه، على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها.

واضطر الوداني، الذي حصل على شهادته الابتدائية في الشقيق بالدمام، لترك الدراسة مكرهاً لمدة 4 سنوات، بسبب تقاعد والده عن العمل، وبالرغم من إلحاح معلميه لاستكماله الدراسة فإنه فضّل العمل لمساعدة الأسرة، ليلتحق بعد ذلك بالجيش.

وأمضى الشاب الوداني 6 أعوام في قطاع سـلاح المشاة بالمنطقة الشرقية، إلا أنه فوجئ باتصال هاتفي من أحد معلميه القدامى يلومه على عدم إكماله الدراسة، وأقنعه بأن إكمال الثانوية العامة ولو بالانتساب سيسهّل ترقياته في العسكرية.

وتمكن بالفعل من الالتحاق بالثانوية بنظام المنازل ولم يخبر معلمه، وشهدت تلك الفترة ترقيته ونقله إلى اللواء الـ 18 في محافظة خميس مشيط، ونجح بمعدل 96% بتقدير ممتاز، ليتم قبوله في كلية العلوم بقسم الرياضيات بجامعة الملك خالد.

وبعد دراسة سنة في قسم الرياضيات حصل يحيى على تقدير ممتاز ومعدلٍ عالٍ، ومن ثم حوّل إلى كلية الطب وتم قبوله، واستقرّ على دراسة الطب بعد تقديمه على الفصل النظامي من العسكرية، ويعمل بعد خروجه من الكلية في دوام جزئي بأحد مطاعم البيتزا من الساعة 6 مساء إلى منتصف الليل، وفقا لـ”العربية”.

وخلال تلك الرحلة واجه يحيى عدة مصاعب، من بينها تعسّره في سداد قرضه البنكي، الذي تولّى تسديده معلمه ورفيق رحلته “عبدالرحمن مطمي”.