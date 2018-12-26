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عميل يقاضي موظف بنك لسبب غريب

عميل يقاضي موظف بنك لسبب غريب
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تواصل – وكالات:

رفع عميل بأحد البنوك في الإمارات، دعوى قضائية ضد موظف بالبنك، وذلك بعد أن تسببت اتصالاته المتكررة بنقل العميل إلى المستشفى عقب إصابته بارتفاع ضغط الدم.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي، قد باشرت أمس الأربعاء، النظر في قضية الموظف المتهم بإزعاج العميل الشاكي الذي أفاد بأن الموظف اعتاد الاتصال به يومياً أكثر من 20 مرة في الساعة؛ للمطالبة بتسديد مبلغ مستحق للبنك.

وتسبب ذلك في ارتفاع ضغط دم العميل وتدهور حالته الصحية، ونقله بالإسعاف إلى المستشفى، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 15 يناير القادم.

وقال العميل في دعواه “إن الموظف لم يتوقف عن الاتصال حتى خلال وجوده داخل سيارة الإسعاف؛ الأمر الذي دفع المسعف الموجود في السيارة إلى الرد على الهاتف وإخباره بأنني مريض وموجود داخل سيارة إسعاف متوجهاً إلى المستشفى”.

 

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