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توقعات «الأرصاد» لطقس الخميس.. هطول أمطار رعدية على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الخميس.. هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل السواحل منها، وذلك اليوم الخميس – بمشيئة الله -.

كما توقعت الأرصاد، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، هطول أمطار رعدية على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة الرياض.

وأشارت إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شرق وغرب المملكة.

 

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