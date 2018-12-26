الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ساما» تكشف عن عقوبة التعثر في سداد القروض.. 4 إجراءات صارمة

«ساما» تكشف عن عقوبة التعثر في سداد القروض.. 4 إجراءات صارمة

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

«الصحة» تعلن البدء في نشر الأحكام القطعية ضد المؤسسات المخالفة

«الصحة» تعلن البدء في نشر الأحكام القطعية ضد المؤسسات المخالفة
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة البدء في نشر أحكام المخالفات بعد اكتسابها الصفة القطعية، وذلك للمخالفات المثبتة من تاريخ 1 يناير 2019م على المؤسسات المخالفة للأنظمة، حيث نصت المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المادة 37 من نظام المنشآت الصيدلانية على نشر هذه الأحكام بصحف محلية على نفقة المخالف، ويتضمن نشر الأحكام “اسم المنشأة، رقم الحكم، العقوبة الصادرة”.

واستحدثت وزارة الصحة في عام 2017 م وكالة مساعدة هدفها تعزيز سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات المرافق الصحية الخاصة منذ تأسسيها، وعملت الوكالة على إعادة هيكلة الإجراءات وتوحيدها في مختلف مناطق المملكة وإنشاء برامج تساعد على تعزيز الالتزام في القطاع الصحي، مثل برنامج التقييم الذاتي الذي أطلق منتصف العام الحالي الذي يعطي القطاع الصحي الفرصة لمعرفة نقاط الضعف وتصحيحها لتعزيز الرقابة الذاتية لهذه المنشآت، وذلك قبل زيارة مراقبي الوزارة. كما أنها تقوم بتفعيل بنود الأنظمة الأخرى ومنها نشر الأحكام.

كما تتولى الوكالة متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاع الصحي، وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.

يُذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط وافدة تعمل في عيادة مخالفة وغير مرخصة بجدة (صور)

ضبط وافدة تعمل في عيادة مخالفة وغير مرخصة بجدة (صور)

تعليق من خادم الحرمين على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن

تعليق من خادم الحرمين على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن

بالأسماء.. «الصحة» تعلن المرشحين لوظائفها وموعد المطابقة

بالأسماء.. «الصحة» تعلن المرشحين لوظائفها وموعد المطابقة

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>