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ماذا قال المغردون عبر هاشتاق «أجمل حاجة في الرياض»؟

ماذا قال المغردون عبر هاشتاق «أجمل حاجة في الرياض»؟
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تواصل – الرياض:

تصدر وسم “أجمل حاجة في الرياض” الترند السعودي، اليوم الأربعاء، حيث وصل إلى أكثر من 3700 تغريدة خلال ساعات قليلة من إطلاقه.

جاء ذلك بعد أن تسابق أهالي الرياض في التعبير عن حبهم لها، وتبارى ” المغردون ” في استعراض جوانب حبهم للرياض.

وقال مواطن من جدة: “أجمل حاجة في الرياض تنظيم المرور والالتزام بالقواعد المرورية، من الأمور التي نفتقدها في جدة مع الأسف”.

وغردت “ريم” قائلة: “أكيد أهلها ثم استعارت قول الشاعر: (ألا ياهل الرياض أول غرامي.. تذوقته مع خل شفوقي.. على يدكم تعلمت المحبة.. وصافي الحب فيكم يالشروقي)”.

بدورها قالت رهف: “وإني في هوى نجد العذيّةِ مُتيّماً.. وما لي سوى عشق الرياض طريق”.

أما المغردة المصرية ياسمين فقالت: “كلها حلوة وترد الروح الله يصبرني على فراقها”. وأضاف وسيم الطلفاحي: “أجمل شيء في الرياض.. رمال الثمامة قصة عشق لا تنتهي”.

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