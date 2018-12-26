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ممارسات شائعة تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تجنبها

ممارسات شائعة تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تجنبها
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تواصل – وكالات:

حذَّر الخبراء من بعض الممارسات التي تتسبب في إهدار الكهرباء، وزيادة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، مؤكدين على أهمية ترشيد الاستهلاك والحد من هذه الممارسات الخاطئة داخل المنزل.

وأورد تقرير لموقع Business Insider الأمريكي 13 ممارسة تسبب إهدار الكهرباء، مشدداً على أهمية الوعي بطرق استخدام الطاقة للحفاظ على البيئة، وتوفير المال المهدر بشكل غير متوقع.

ومن هذه الممارسات: (فتح باب الثلاجة دون الحاجة، ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء، عدم استخدام أغطية القدور، عدم استخدام منظم حرارة مبرمج، استخدام المصابيح المتوهجة، دورة التجفيف في غسالة الصحون، تجاهل تنظيف فتحات التهوية).

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