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رئيس أركان الجيش اليمني: التحالف العربي أنقذ بلادنا من الجائحة الحوثية

رئيس أركان الجيش اليمني: التحالف العربي أنقذ بلادنا من الجائحة الحوثية
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تواصل – واس:

ثمَّن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، اليوم الأربعاء، دعم وجهود دول التحالف العربي في إنقاذ اليمنيين من الجائحة الحوثية الظلامية.

وشدد النخعي، خلال زيارته لعدد من الدوائر التابعة لوزارة الدفاع بمحافظة مأرب، على ضرورة تلافي أوجه القصور وتعزيز التنسيق وتفعيل الآليات وتوحيدها.

وأكد وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة الجهود والتحلي بالصبر، واستحضار روح الانتصار في مواجهة العدو الذي ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني.

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