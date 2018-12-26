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صحة مكة تكشف تفاصيل إصابة موظف أغلقت البوابة الإلكترونية على ساقه

صحة مكة تكشف تفاصيل إصابة موظف أغلقت البوابة الإلكترونية على ساقه
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تواصل – مكة المكرمة:

شهدت إحدى الإدارات الصحية بمستشفيات مكة المكرمة تعرُّض موظف للإصابة؛ بسبب إغلاق البوابة الإلكترونية الذكية لمبنى الشؤون الصحية على ساقه أثناء تواجده في مقر العمل صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن البوابة الإلكترونية الذكية أغلقت صباح اليوم على ساق الموظف فيصل محمد القوبع أثناء مراجعته لمبنى الشؤون الصحية بمكة المكرمة، بعد أن زالت قدمه عند بوابة الدخول وسقط على الأرض؛ مما أدى إلى إغلاق البوابة الإلكترونية على ساقة الأيسر.

وأضاف العتيبي أنه جرى التعامل مع الحادث مباشرة من قِبل فريق الأمن والسلامة بالمبنى، وتم فتح البوابة عن ساق الزميل ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، حيث تم الكشف عليه وتأكد من عدم إصابته بكسور، وتعرُّضه لإصابة طفيفة في الساق الأيسر، وعليه، فقد تم منحه الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار متحدث صحة مكة، إلى أن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير تابع حالة المصاب واطمأن على حالته الصحية، وشدد مع فريق الأمن والسلامة بالمبنى على التأكد من عدم وجود أي خلل فني في البوابات الذكية لمبنى الشؤون الصحية؛ حفاظاً على سلامة الموظفين والموظفات والمراجعين، وأن الحادث كان قضاءً وقدراً نتيجة سقوط الموظف، متمنياً له السلامة والشفاء العاجل.

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