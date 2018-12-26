الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

جراح هندي شهير يقتل زوجته وينتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل

جراح هندي شهير يقتل زوجته وينتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل
0

تواصل – وكالات:

أقدم جراح هندي شهير على قتل زوجته السابقة في نيبال، عندما دفعها عمداً من أعلى منحدر جبلي، يقع بالقرب من مدينة “بوخرا” في نيبال، وتعاون مع شخصين آخرين لإتمام الجريمة.

ولجأ الجراح إلى خدعة لإيهام الآخرين بأنها مازالت حية لمدة سبعة أشهر كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ يستخدم الحسابات الشخصية للضحية، وينشر التعليقات والصور بالنيابة عنها، حتى لا يشك أحد باختفائها.

ولاحظت عائلتها اختفاءها واشتكوا زوجها الحالي؛ ظناً منهم أنه دبر مكروهاً ما للزوجة، حيث بدأ محققو الشرطة في البحث عن تفاصيل اختفائها الغريب، ورجحوا تورط زوجها الأول، الطبيب الشهير.

وبعد اعتقال الطبيب والتحقيق معه، أقر بأنه هو مَن قتل الزوجة، وبرر فعلته بأنها كانت تبتزه للحصول على الأموال والعقارات التي يملكها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

ارتفاع سريع ومرعب في عدد ضحايا «تسونامي إندونيسيا»

ارتفاع سريع ومرعب في عدد ضحايا «تسونامي إندونيسيا»

مواطن يقتل رجل أمن في محافظة رنية.. شرطة مكة تكشف التفاصيل

مواطن يقتل رجل أمن في محافظة رنية.. شرطة مكة تكشف التفاصيل

قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ

قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>