الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

«الأرصاد» تحذر: تقلبات جوية على 4 مناطق تستمر حتى منتصف الليل

«الأرصاد» تحذر: تقلبات جوية على 4 مناطق تستمر حتى منتصف الليل
0

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، سكان تبوك وحائل والقصيم والحدود الشمالية من التقلبات الجوية.

وتتمثل الحالة، حسبما أعلنت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، في استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل مدن: تيماء والأجزاء المجاورة لها – بقعاء تشمل حائل والأجزاء المجاورة لها – بريدة والأجزاء المجاورة لها – رفحاء وتشمل: عرعر وطريف.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن الحالة من المقرر أن تنتهي في تمام الساعة 23:55 من مساء اليوم الأربعاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات بموجة غبار وأتربة واسعة.. وأمطار على هذه المناطق

توقعات بموجة غبار وأتربة واسعة.. وأمطار على هذه المناطق

هطول أمطار غزيرة على طريق الساحل بـ«مكة»

هطول أمطار غزيرة على طريق الساحل بـ«مكة»

تقلبات جوية كبيرة تبدأ الأربعاء.. «الأرصاد» تكشف توقعاتها بالتفصيل

تقلبات جوية كبيرة تبدأ الأربعاء.. «الأرصاد» تكشف توقعاتها بالتفصيل

توقعات بتراجع موجة «الطقس البارد».. وأمطار على هذه المناطق

توقعات بتراجع موجة «الطقس البارد».. وأمطار على هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>