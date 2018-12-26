«الأرصاد» تحذر: تقلبات جوية على 4 مناطق تستمر حتى منتصف الليل

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، سكان تبوك وحائل والقصيم والحدود الشمالية من التقلبات الجوية.

وتتمثل الحالة، حسبما أعلنت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، في استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل مدن: تيماء والأجزاء المجاورة لها – بقعاء تشمل حائل والأجزاء المجاورة لها – بريدة والأجزاء المجاورة لها – رفحاء وتشمل: عرعر وطريف.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن الحالة من المقرر أن تنتهي في تمام الساعة 23:55 من مساء اليوم الأربعاء.