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ضبط 54 «دبّاباً» غير مرخص بحي العزيزية في الخبر

ضبط 54 «دبّاباً» غير مرخص بحي العزيزية في الخبر
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تواصل – واس:

ضبطت بلدية محافظة الخبر في حملتها المشتركة مع شرطة ومرور الخبر، 54 دبَّاباً في حي العزيزية، لمخالفتها الأنظمة والعمل دون تراخيص.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أن البلدية تقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع ومنع الدبابات العشوائية.

وأكد الزايدي، ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

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