وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض عن تمكن اللجنة الميدانية مع الجهات الأمنية من الإطاحة بوافد يدعي جلب ومضاعفة الأموال بحيل باطلة وعن طريق استخدام الرقية الشرعية، حيث قام باستنزاف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره (180) ألف ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة أنه وبناءً على ما ود من معلومات مؤكدة عن قيام أحد الوافدين بادعاء الرقية الشرعية وادعاء جلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة واستنزاف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره (180) ألف ريال، تمكنت اللجنة الميدانية مع الجهات الأمنية من ضبطه وإحالته للنيابة العامة.

وأشار إلى أن عملية الضبط جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر – حفظه الله – أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن – حفظه الله – نائب أمير منطقة الرياض في بذل الجهود المضاعفة للجنة المركزية واللجنة الميدانية، بمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي في التقصي ومتابعة المخالفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وحذرت الإمارة كل من تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم، محذرة في الوقت نفسه من الانخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم.