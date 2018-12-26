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«الغذاء والدواء» تضبط 123 طناً من الأرز بجدة.. بسبب «مُبيد حشري»

«الغذاء والدواء» تضبط 123 طناً من الأرز بجدة.. بسبب «مُبيد حشري»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ضبطت 123 ألف كيلوغرام أرز في مستودع بجدة، وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من مبيد TRICYCLAZOLE.

وتم ضبط كميات الأرز في مستودع بمحافظة جدة قبل توزيعها في الأسواق المحلية، وذلك لوجود متبقيات مبيد حشري بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها.

وأوضحت الهيئة أن نتائج التحليل المخبري لمتبقيات المبيدات في عينات الأرز بيّنت احتواءها على مبيد TRICYCLAZOLE بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه يتم حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة وتطبيق لائحة عقوبات نظام الغذاء.

إلى ذلك، أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا غذائيًا في منطقة تبوك بسبب مخالفة اشتراطات التخزين الجيد.

جاء ذلك بعد أن نفذ مفتشو الهيئة جولات رقابية على المستودعات الغذائية في تبوك، وضبطوا مستودعاً مخالفاً لاشتراطات التخزين الجيد، ومن ذلك وجود فضلات قوارض وطيور.

وأغلقت الهيئة المستودع وأتلفت 200 كيلوغرام من السكر و10 كيلوغرامات من الأرز كانت فيه، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.

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