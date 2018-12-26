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إغلاق مصنع حلويات مخالف للضوابط الصحية بالقطيف

إغلاق مصنع حلويات مخالف للضوابط الصحية بالقطيف
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تواصل – متابعات:

أغلقت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء، مصنعاً للحلويات مخالفاً للضوابط الصحية، أتلفت من خلاله 1236 كيلوغراماً من المواد الغذائية، و136 لتراً من العصائر الفاسدة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، أن هذه الجولات والحملات، تأتي ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية.

وبين أنه تمت مصادرة كميات من الحلويات والمكسرات والفشار والعصائر، حيث تم تداولها بطريقة غير صحية، مع تدني مستوى النظافة، وسوء التخزين، مبيناً أن بلدية صفوى تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذا التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الإضرار بصحة الجميع.

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