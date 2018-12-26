وزير الإسكان يوضح كيف يزيد «البناء غير التقليدي» من فرص العمل

تواصل – الرياض:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتوطين صناعتها والتوسّع في إنشاء المصانع المختصة بهذا الشأن في المملكة، يساعد في توفير المزيد من فرص العمل للجنسين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الإسكان أمس المنزل الذي تم بناؤه خلال يومين باستخدام إحدى تقنيات البناء الحديثة بالتعاون مع شركة “كاتيرا”.

وأوضح الوزير أن تفعيل الأساليب غير التقليدية في البناء يُسهم أيضا في سرعة تملّك المواطنين لمنازلهم، وضخّ آلاف الوحدات السكنية التي تمتاز بالجودة العالية.

وأشار إلى أن برنامج الإسكان تعمل من خلال عدد من مشاريع، على تفعيل وتمكين هذه الأساليب وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.