الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

وافد يستولي على «مبلغ ضخم» من مواطن بحيلة «توليد الريالات»

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

سطو مسلح على سوق ومطعم بالرياض.. العصابة ارتكبت 17 جريمة

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

لماذا لم ينعقد «مجلس الوزراء» أمس؟

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

وزير الإسكان يوضح كيف يزيد «البناء غير التقليدي» من فرص العمل

وزير الإسكان يوضح كيف يزيد «البناء غير التقليدي» من فرص العمل
0

تواصل – الرياض:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتوطين صناعتها والتوسّع في إنشاء المصانع المختصة بهذا الشأن في المملكة، يساعد في توفير المزيد من فرص العمل للجنسين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الإسكان أمس المنزل الذي تم بناؤه خلال يومين باستخدام إحدى تقنيات البناء الحديثة بالتعاون مع شركة “كاتيرا”.

وأوضح الوزير أن تفعيل الأساليب غير التقليدية في البناء يُسهم أيضا في سرعة تملّك المواطنين لمنازلهم، وضخّ آلاف الوحدات السكنية التي تمتاز بالجودة العالية.

وأشار إلى أن برنامج الإسكان تعمل من خلال عدد من مشاريع، على تفعيل وتمكين هذه الأساليب  وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«فني دهانات»: لا أخجل من عملي.. وأكثر من حاربني «الأجانب»

«فني دهانات»: لا أخجل من عملي.. وأكثر من حاربني «الأجانب»

وزير الإسكان: رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول 2020 (فيديو)

وزير الإسكان: رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول 2020 (فيديو)

هيئة المهندسين: هدفنا التخلص من «الوافدين المزورين» (فيديو)

هيئة المهندسين: هدفنا التخلص من «الوافدين المزورين» (فيديو)

تفاصيل لقاء وزير الإسكان بمستفيدي «الصندوق العقاري» (صور)

تفاصيل لقاء وزير الإسكان بمستفيدي «الصندوق العقاري» (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>