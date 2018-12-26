«الخدمة المدنية» تكشف عن خدمة جديدة مهمة لمن يرغب في التقاعد

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أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن خدمة “التزام” والتي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية عبر الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) والتي تهدف إلى تحقيق الربط الإلكتروني بينها وبين قواعد البيانات المركزية للجهات الحكومية لتبادل بيانات الموارد البشرية وتصحيحها تساهم بشكل كبير في تحسين وتسريع إجراءات العمل ومنها تسريع إجراءات نهاية الخدمة سواء بالتقاعد أو الاستقالة لتصبح خلال يوم واحد فيما كانت تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل إطلاق خدمة التزام.

وأضاف باخشوين خلال مداخلته الهاتفية في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية الفضائية أن من أهم أعمال واختصاصات وزارة الخدمة المدنية حفظ وصيانة بيانات الموظفين والوظائف على مستوى القطاع العام المدني وتوفيرها بشكل صحيح لصانع القرار؛ مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من المقام الكريم لكافة الجهات الحكومية بتوفير بيانات مواردها البشرية لوزارة الخدمة المدنية لتتمكن من ممارسة مهامها وأنشطتها بشكل تام لدعم الجهات الحكومية، حيث تمكّن هذه الخدمة الجهات الحكومية من إرسال بيانات مواردها البشرية بشكل إلكتروني آمن واستبدال العمل الورقي السابق والطرق التقليدية عبر الأقراص الممغنطة وغيرها، وهذا ما يمكّن الجهات الحكومية من إرسال بيانات مواردها البشرية بشكل ميسر وصحيح يضمن دقتها واستدامتها كوننا نتحدث عن ما يقارب مليوناً ومائتي ألف موظف.

يُذكر أن مداخلة وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي جاءت بعد إتمام الربط الإلكتروني بقواعد البيانات المركزية لوزارة العدل كثاني جهة حكومية بعد وزارة التعليم من خلال خدمة “التزام”.