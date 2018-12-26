«النمر» يقدم تنبيهات في غاية الأهمية عن تدفئة كبار السن

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قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن شراء بطانية أو اثنتين لا يكفي لتدفئة كبار السن في البرد القارس.

وأوضح، عبر حسابه في تويتر، أن الذي يُدفئ الشخصَ هو حرارة جسمه وليس البطانيات!! فالجسم ينتج الحرارة والبطانيات/الجاكيت يمنع تسرب حرارة الجسم إلى الجو البارد الذي يحيط به.. بدلالة أن البطانية/الجاكيت/الفروة إذا تركتها في جو بارد تصبح شديدة البرودة.

وأضاف أن كبير السن: إنتاجه للحرارة أقل من الشاب، والأيض لديهم أقل وأبطأ والطبقة الدهنية تحت الجلد لديهم رقيقة ولا تحتفظ كثيراً بحرارة الجسم، كما أن إدراكهم لمدى شدة البرودة ينخفض بسبب أن الأعصاب الطرفية في اليدين والقدمين المتأثرة بالسكري ينعدم فيها الإحساس بالبرودة.

كذلك فإن القلب لديهم يتأثر بالبرودة أشد من الشباب؛ لأنهم مظنة أمراض القلب وتضيق الشرايين. لذلك: اهتموا بتدفئة غرف كبار السن بشتى الطرق (دفاية مكيف.. الخ) ولا تسمح لغرفته أن تنزل حرارتها عن 21 درجة مئوية والأفضل تكون 25 مئوية.