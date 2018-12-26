2.8 % نسبة التضخم بالمملكة خلال نوفمبر

تواصل- الرياض:

ارتفع معدل التضخم في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي 2.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا تضخما إيجابيا للشهر الثالث عشر على التوالي، بينما انكمش بنسبة 0.2%، مقارنة بأكتوبر الماضي.

يأتي ارتفاع التضخم في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار النقل بنسبة 12%، والأغذية بنسبة 7.7%، والتبغ بنسبة 10.2%، والمطاعم والفنادق 8.6%، وفقا لـ”الاقتصادية”.

ويعد معدل التضخم السنوي في نوفمبر الأعلى منذ مارس من العام الجاري، البالغ 2.8 في المائة. وتتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ معدل التضخم 2.6 في المائة بنهاية العام الجاري 2018.