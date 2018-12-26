أبرز 10 جوالات ذكية ينتظرها المستخدمون في 2019

تواصل- وكالات:

باتت المنافسة تحتدم بشكل كبير في سوق جوالات الذكية الذي يعج بالمئات منها، وأصبح الصراع على تصدر القمة هاجساً يؤرق الشركات العاملة في هذا الميدان، الأمر الذي يضعها أمام تحديات جديدة تفرض عليها تقديم الأفضل في العام المقبل 2019:

سامسونغ غالاكسي إس 10 بلس

وفقاً للتسريبات، يتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم مختلف كليا عن “غالاكسي إس 9 بلس”، حيث سيدمج شاشة قياس 6.4 إنش بدقة 1440X 3040 بكسل، فضلاً عن حواف متناهية الصغر.

وسيعمل الجهاز بنظام التشغيل “آندرويد 9″، وسيدمج معالجاً ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائية 6 غيغابايت، وبطارية سعة 3700 ميلي أمبير/ ساعة.

وفيما يتعلق بالكاميرا، فمن المتوقع أن تكون ثلاثية بسعات تصل إلى 16+16+13 ميغابكسل، كما ستضاف حساسات متطورة للضوء، تكفل التقاط صور عالية الدقة.

وسيكون الهاتف خياراً جيداً لمحبي الألعاب، حيث سيضم معالجاً متطوراً للرسوميات من نوع Mali-G76 MP12، وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 128 غيغابايت، قابلة للترقية لتصل إلى 400 غيغابايت.

وتشير توقعات العديد من المواقع التقنية إلى أن إطلاق هاتف سامسونغ الجديد سيكون في الربع الأول من العام المقبل 2019.

هاتف سامسونغ القابل للطي

تعمل الشركة الكورية الجنوبية على هاتف قابل للطي قد يأخذ اسم “فليكس”، وسيأتي بسعر يتراوح بين 1930 و2570 دولار أميركي، وبإصدارات عديدة.

ولم تذكر سامسونغ شيئا عن موعد هاتفها، إلا أن صحيفة “إندبندنت” البريطانية نقلت عن وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق بشهر مارس من العام المقبل.

ويتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي (تابلت) إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج.

ومن المتوقع أن يعتمد جهاز “سامسونغ” القابل للطي على نظام “آندرويد”، خاصة أن شركة “غوغل” أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.

سوني إكسبيريا إكس زد 4

يتوقع أن تكشف سوني النقاب عن هاتفها الجديد في شهر فبراير المقبل وذلك خلال “المؤتمر العالمي للجوال”، والذي يقام في برشلونة، وأن يطرح في الأسواق خلال شهر يونيو.

ويعتمد الهاتف على نظام “سنابدراغون 855″، ومعالج سريع “كوالكوم” بتقنية 7 نانومتر، يحسّن الأداء بشكل كبير.

وسيزوّد الهاتف بثلاث كاميرات، وحساس كبير، ونظام مطوّر لثبات الصور التي يتم التقاطها.

نوكيا 9

بحسب صور مسربة، سيدعم الهاتف العديد من الكاميرات الخلفية، وستعتمد نوكيا على الشرائح 7 نانومتر في الهاتف الذي يتوقع إطلاقه في مارس المقبل.

وبالنسبة للشاشة فستتبنى تقنية “أموليد” بـ16 مليون لون، وسيكون المعالج ثماني النوى، في حين ستكون ذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وسعة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

موتورولا RAZR

أشار يانغ يوانغكينغ، الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو المالكة لعلامة موتورولا التجارية، في فبراير 2017، إلى أن المستخدمين سيرون تقنية الشاشات القابلة للطي في هواتف الشركة وخصوصاً الطراز RAZR.

وتبع ذلك، تقديم موتورولا لبراءة اختراع لهاتف قابل للطي يدمج شاشتين، يمكن استعماله كجهاز لوحي عند طيهما، كما أنه يدعم كاميرتين.

هواوي بي 30 وبي 30 برو

تشير تسريبات مواقع متخصصة بالأمور التقنية إلى أن هاتفي الشركة الصينية هواوي ستدعم تقنية التعرف على الوجوه، ونظاماً أمنياً ذكياً لمسح بصمة الإصبع، فضلاً عن العديد من التحسينات فيما يتعلق بالكاميرا المدمجة.

وسيكون المعالج القوي من نوع “كيرين 980” متوفراً في هذه الهواتف، والتي يتوقع الكشف عنها في شهر مارس أو أبريل، وفق موقع “فون أرينا”.

ون بلس 7

سيكون مستخدمو هواتف “ون بلس” على موعد مع الهاتف المنتظر 7 في شهر يونيو المقبل، والذي سيدمج معالجاً من نوع “سنابدراغون 855″، وشاشة عرض بتقنية الفيديو عالي الوضوح، ومنفذ بطاقات “مايكرو إس دي”، بالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس.

ومن المواصفات المميزة في الهاتف أنه سيكون مقاوماً للماء، وسيدعم ميزة الشحن اللاسلكي، وماسح ضوئي مدمج في الشاشة.

آيفون قابل للطي

في نوفمبر 2017، سجلت شركة أبل الأميركية، براءة اختراع لتصميم هاتف مزوّد بشاشة قابلة للطي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، أو استعراض الصور الخاصة بالاختراع، مع الإشارة فقط إلى أن الهاتف سيكون قابلاً للتحوّل إلى جهاز لوحي أيضا.

إل جي في 50 ThinQ

اختارت الشركة الكورية الجنوبية أن تزيد من مساحة شاشة العرض في هاتفها الذي يتوقع الكشف عنه في أكتوبر المقبل. وسيأتي الجهاز بكاميرا ذكية تضم 5 حساسات، وبتقريب بصري يصل إلى 12 إس، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

بلاكبيري كي 3

سيأتي هاتف “كي 3” المرتقب طرحه في يونيو بشاشة عرض 5.5 إنشات بتقنية الكريستال السائل بدقة عرض 1080×1920 بكسل، وبتباين 16:9. وبالنسبة للمعالج فسيدعم “سنابدراغون 710″، وستكون ذاكرة الوصول العشوائي 6 أو 8 غيغابايت، في حين ستصل سعة التخزين إلى 128 و256 غيغابايت.

وبالانتقال إلى الكاميرا، فستضاف اثنتين خلفيتين بدقة 19 و16 ميغابكسل، في حين سيكون حساس الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابكسل.

وستبلغ سعة البطارية 4000 ميلي أمبير/ ساعة، وسيعتمد الجهاز نظام التشغيل من نوع “9 باي”.