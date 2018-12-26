«البنوك»: تفاوض بنكي «الأهلي» و«الرياض» خطوة نحو إيجاد كيانات مالية عملاقة

تواصل- الرياض:

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن رؤية 2030 تتطلب إيجاد كيانات مالية عملاقة، وأن الاندماجات ستخلق مثل هذه الكيانات التي تستطيع التعامل مع متطلبات وحاجات الرؤية.

وأوضح “حافظ”، في معرض تعليقه على توجه بنكي الرياض والأهلي نحو الاندماج، أن اندماج بنكي الرياض والأهلي لا زال في مرحلة التفاوض المبدئي، وأن هذا التفاوض ستعقبه دراسات معمقة لإتمام الاندماج من عدمه، مضيفاً أن الاندماج بحاجة إلى موافقات رسمية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكان البنك الأهلي أعلن في بيان رسمي أصدره، الاثنين الماضي، أنه شرع في مفاوضات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة إمكانية اندماج البنكين، مبيناً أن التفاوض حول الاندماج جاء بناء على قرار من مجلس إدارة البنك.