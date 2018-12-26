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10 أطعمة تحمي من المرض «القاتل».. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك بعض الأطعمة التي تمنع الإصابة بأمراض كثيرة وتكافح مضاعفاتها، لا سيما الأمراض الخطيرة التي باتت شائعة مؤخراً، مثلاً السرطان.

وينصح الأطباء بالإكثار من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تساعد الجسم على محاربة نمو الخلايا السرطانية، وفق نقل موقع “هيلث آند بريتي”، والذي أشار إلى مجموعة من الأغذية التي تحمي من “المرض القاتل”:

البروكلي

تمنحك حفنة من البروكلي المسلوق مجموعة من العناصر المغذية التي يمكن أن تعمل مع الإنزيمات في جسمك على مكافحة السرطان، هذا إلى جانب كون البروكلي مصدر ممتاز لبعض الفيتامينات مثل سي وكي.

الطماطم

تشير بعض الدراسات إلى أن مادة الليكوبين الموجودة في الطماطم، لديها خصائص مضادة للسرطان، كما أن الطماطم مصدر جيد لفيتامين سي.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تطوّر أنواع مختلفة من أمراض السرطان. والثوم أيضا مصدر جيد لفيتامين بي 6 والمنغنيز.

الذرة

تحتوي الذرة على بيتا-كريبتوكسانثين وحمض الفيروليك، وكلاهما قد يثبط نمو السرطان. ويمكنك استخدام الذرة بأي شكل من الأشكال، سواء كانت مسلوقة أو مشوية، أو “فشار”.

الشمندر

يعتقد أن المادة الغذائية التي تعطي الشمندر لونه الأحمر المميز، هي المادة ذاتها التي لديها خصائص مضادة للسرطان.

الجزر

يختزن الجزر العناصر الغذائية في المواد التي تمنحه اللون البرتقالي، وتسمى بيتا كاروتين، التي تعد مضادة للسرطان. والجزر من الخضار التي يمكن عصرها أو أكلها نيئة أو مطبوخة.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر غنياً بمادة البوليفينول، التي يعتقد أنها تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية. ويعتقد أيضا أن الأوراق المجففة من هذا النبات تعزز نظام المناعة وتزيل السموم وتحسن الصحة العامة.

الكركم

يعتبر الكركم أحد التوابل التي تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة. ويحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تمنحه اللون الأصفر البرتقالي، ويعتقد أن لها تأثيراً إيجابياً في القضاء على الخلايا السرطانية.

الفراولة

تضم الفراولة عناصر غذائية مضادة للالتهابات، وهي أيضا مصدر مهم لفيتامين سي والمنغنيز، وكلاهما لهما دور فعال في مكافحة السرطان.

السبانخ

السبانخ غني بالمغذيات الكاملة، فهو يجمع فوائد أطعمة عدة، ومن هنا تكمن أهميته في مكافحة السرطان. ويمكن الحصول على أفضل الفوائد من السبانخ عند تناوله في السلطة، لكن يمكنك طبخه أو إضافته للحساء.

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