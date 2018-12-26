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«تقنية جدة» توظف 1032 خريجاً خلال الفصل التدريبي الأول من العام الحالي

«تقنية جدة» توظف 1032 خريجاً خلال الفصل التدريبي الأول من العام الحالي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة عن توظيف 1032 متدرباً من خريجيها خلال الفصل التدريبي الأول من هذا العام, وذلك في أكثر من 27 شركة من شركات القطاع الخاص في مختلف التخصصات التقنية والإدارية التي تدربوا عليها الكلية.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, أن التوظيف كان من خلال لقاءات التوظيف المجدولة على مدار العام التدريبي, وتم توقيع العقود للمقبولين من مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس, مشيراً إلى أن الرواتب تتراوح من 5100 ريال إلى 6900 ريال, إضافة إلى الحوافز الأخرى والمميزات.

ولفت إلى أن الكلية تبنت ضمن خططها إقامة ورش عمل خلال الفصل الأول بمحتوى يشتمل على البرامج التشجيعية التي تقدمها قطاعات الأعمال وآليات التهيئة لسوق العمل والتحفيزية والتعريف بها وتفاصيل الأنظمة وقواعد السلوك للموظف وواجباته الوظيفية, وذلك بهدف صقل معارف الخريج بالمعلومة وتفاصيل الأداء في سوق العمل.

وأبان السريعي أن الورش تهدف كذلك إلى صقل مهارات المتدرب بالجانب التطبيقي الميداني, حيث يلتحق المتدرب في آخر فصل تدريبي بالتدريب التعاوني الميداني في قطاعات الأعمال وفق آليات دقيقة ومعايير تضمن حصول المتدرب على تطبيق عملي شامل لكل ما تم تدريبه عليه داخل الكلية وممارسته على أرض الواقع, فضلاً عن الزيارات الميدانية القصيرة التي تقوم بها الأقسام التدريبية مع المتدربين إلى العديد من الشركات والمصانع للاطلاع عن كثب على تفاصيل الإنتاج والأداء.

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