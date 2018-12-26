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الخارجية: المملكة تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراق

الخارجية: المملكة تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراق
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تواصل – واس:

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابول، والهجوم بسيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلفته من سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر رفض المملكة القاطع لتلك الأعمال الآثمة وما تمثله من اعتداء صارخ على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الدول الشقيقة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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