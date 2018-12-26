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«التعليم» تمنع مديريها من حضور المناسبات إلا بموافقة الوزارة
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تواصل – فريق التعليم:

قامت وزارة التعليم بمنع مديري التعليم من حضور أي فعالية أو مناسبة إلا بعد المكاتبة الرسمية للأمانة العامة لإدارات التعليم؛ لأخذ الموافقة من صاحب الصلاحية.

وأصدر نائب وزير التعليم تعميمًا لقطاعات الوزارة في التعليم العام وشركات تطوير ومكتب تحقيق الرؤية، وتضمن توحيد عمليات التواصل بين قطاعات الوزارة وإدارات التعليم وضبطها بالإجراءات النظامية الكفيلة بإتباع التسلسل الإداري لها.

وعن التعميم، فقد جاء فيه التأكيد على عدم مكاتبة الإدارات أو الأقسام الداخلية في إدارات التعليمية المناطق والمحافظات مباشرة، وتكون المكاتبة المباشرة إلى مدير التعليم.

وأشار إلى أنه لا يتم تكليف أو طلب أي من منسوبي إدارات التعليم للعمل في البرامج أو المشاركة في أعمال اللجان إلا بالمكاتبة الرسمية والمباشرة لمدير التعليم.

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