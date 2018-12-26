انفجار معمل جامعي يقتل 3 طلاب في الصين

تواصل – وكالات:

لقي ثلاثة طلاب، اليوم الأربعاء، مصرعهم في انفجار ضرب معمل للتجارب داخل إحدى الجامعات بالعاصمة الصينية بكين.

وذكرت صحيفة “الشعب” اليومية أن “ثلاثة طلاب قُتلوا جراء انفجار بمعمل داخل جامعة جياوتونغ في بكين”، مشيرة إلى أن “دائرة الإطفاء في بكين أكدت أن الانفجار نتج عن إجراء الطلاب لتجربة علمية”.

في سياق آخر، أفادت الشرطة الصينية أن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح بعد أن خطف رجل، يحمل سكيناً، حافلةً في مدينة لونغيان بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين، أمس الثلاثاء.

وقالت شرطة لونغيان، في بيان، إن الحافلة اختُطفت عصر اليوم وصدمت مارة في الطريق، وفقاً لـ “رويترز”، وأفاد البيان بأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه ويجري التحقيق في الأمر، ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل.