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محاكم الأحوال الشخصية تُصدر 75 ألف حكم .. ومكة تتصدر

محاكم الأحوال الشخصية تُصدر 75 ألف حكم .. ومكة تتصدر
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تواصل – واس:

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أكثر من 75 ألف حكم، منذ بداية العام الهجري الجاري 1440هـ.

وشهد المرفق العدلي أخيراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع “محكمة بلا ورق” في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.

واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية، وغيرها من الدعاوى.
وبالعودة إلى الأحكام، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 22348 حكماً، تليها الرياض بـ 17091 حكماً، ثم الشرقية بـ 9771 حكماً، فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 5345 حكماً، ومنطقة عسير 5251 حكماً.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 3959 حكماً، تليها منطقة جازان بـ 3436 حكماً، ثم تبوك بـ 2187 حكماً، حائل بـ 1633 حكماً، الجوف بـ 1370 حكماً، في حين سجلت محاكم نجران 1026 حكماً، والباحة 991 حكماً، والحدود الشمالية 770 حكماً أقل المناطق في قائمة الأحكام الصادرة خلال الفترة.

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