«الجوازات» توضح طريقة استخراج جواز السفر لمن هم خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

في إطار خدماتها المستمرة وتفاعلها مع الاستفسارات الواردة إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار بشأن استخراج جواز سفره عادي لمن يحمل جواز سفر دبلوماسياً، ويقيم خارج المملكة.

وتلقت الجوازات سؤالاً عبر حسابها الرسمي على “تويتر” جاء نصه ( ابني في أمريكا بجواز سفر دبلوماسي، هل ممكن يطلع جوازاً عادياً علماً عنده بصمة حديثة دون يجي المملكة، ويرسل الجواز للسفارة؟).

وجاء رد الجوازات كالآتي:( أهلاً بك، يرجى مراجعة ممثلية المملكة في بلد الإقامة للإفادة. سعدنا بتواصلك).

كما أكدت أنه يلزم وجود عنوان بريدي بخدمة واصل للاستفادة من الخدمات الالكترونية في منصة أبشر.