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بالفيديو.. شاهد كم وصل سعر «الفقع» في أحد أسواق المملكة

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تواصل – فريق التحرير:

مع الإقبال الشديد على شراء نبات الفقع (الكمأ) بكل أشكاله من المواطنين وبعض الزوار من دول الخليج، ترتفع أسعاره بشكل كبير في أسواق المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد مجموعة من الزبائن حول كمية من (الكمأ) معروضة بأحد أسواق الحدود الشمالية في عرعر، وعليها مزايدة ومنافسة شديدة حيث بلغ سعر كمية لاتزيد عن 10 كيلوجرامات بألف وعشرين ريالاً، فيما كانت المزايدة مستمرة بعد.

وفي سوق ” الفقع ” في حفر الباطن، تشتعل المزايدة لشرائه أيضاً، حيث أصبح ذلك السوق مزيجاً من المواطنين والضيوف الخليجيين، الذين اتفقوا بالإجماع على حب نبات ” الكمأ ” مما كشف عن سرّ جنونه وارتفاع أسعاره.

يُذكر أن ” الفقع” نبات بري ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بـ 70 يوماً ، وله عدة أنواع منها الزبيدي وهو ألذها وأغلاها ثمناً مشهور في الجزيرة العربية ذو قيمة غذائية عالية إذ يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات وغني بفيتامين ” أ ” يتميز بلون أبيض ناصع ورائحة قوية مميزة .

ويأتي بعده الغلاسي ذو اللون البني المائل للرصاصي ، ثم يأتي بعدهما ” الجبى ” ذو اللون البني المائل للوردي . وغالباً ما يكون هناك دلائل على ظهور الفقع وأماكن وجوده كظهور نبات الجريد ” الرقروق ” وفطر ” الهوبر “.

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