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تعليم جازان تتوعد بمقاضاة «مُغرد»

تعليم جازان تتوعد بمقاضاة «مُغرد»
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تواصل – جازان:

توعدت إدارة تعليم جازان صاحب أحد الحسابات بموقع “تويتر” بسبب نشره تغريدة مليئة بالمغالطات والإساءات، والتشهير تجاه إحدى المدارس الابتدائية وقائدها بمكتب التعليم في أبوعريش.

وقال ‏المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، إن الإدارة تابعت إحدى التغريدات التي نشرت في حساب بـ”تويتر”، حيث ورد فيها جملة من المغالطات والإساءات والتشهير وتشويه سمعة بعبارات غير مسؤولة تجاه إحدى المدارس الابتدائية وقائدها بمكتب التعليم بمحافظة أبوعريش.

وأضاف عطيف أن الجهة القانونية بإدارة تعليم جازان ستتخذ الإجراءات الرسمية لمقاضاة ذلك الحساب لدى الجهات المختصة وفق لائحة جرائم النشر المعلوماتي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تحرك إدارة التعليم للوقوف مع منسوبي ومنسوبات تعليم جازان، ضد كل من يحاول الإساءة إليهم ويقلل من جهودهم.

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