«صحة نجران» تعلق على فيديو لطبيبة سودانية تروي تعرضها لـ«تهديد مُرعب»

تواصل- فريق التحرير:

علّقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، على مقطع فيديو لطبيبة سودانية روت خلاله تعرضها إلى التهديد من قبل مجهولين، لافتةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات الرسمية لحفظ حقوق الطبيبة.

وقالت صحة نجران عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لطبيبة في مستشفى نجران العام الجديد فإنها تؤكد اتخاذها جميع الإجراءات الرسمية لحفظ حقوقها وحقوق مقدمة الشكوى حسب المتبع نظاماً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تروي من خلاله طبيبة سودانية تعرضها إلى التهديد ليلاً من قبل عدة أشخاص مجهولين، مبينةً أنها سمعت أصوات أقدام عدة أشخاص إلى جانب طرق باب منزلها باستخدام آلة حادة.

وبيّنت الطبيبة خلال الفيديو أنها انتظرت حتى الصباح لتخرج بعد ذلك وتكتشف تعرض باب المنزل والسيارة إلى خدوش كبيرة باستخدام سكين أو آلة حادة.