الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

خبير طقس يتوقع موجة برد «صفرية» لمدة 5 أيام

خبير طقس يتوقع موجة برد «صفرية» لمدة 5 أيام

قرار من وزير العمل.. توطين منافذ البيع في مجالين جديدين

قرار من وزير العمل.. توطين منافذ البيع في مجالين جديدين

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

«صحة نجران» تعلق على فيديو لطبيبة سودانية تروي تعرضها لـ«تهديد مُرعب»

«صحة نجران» تعلق على فيديو لطبيبة سودانية تروي تعرضها لـ«تهديد مُرعب»
0

تواصل- فريق التحرير:

علّقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، على مقطع فيديو لطبيبة سودانية روت خلاله تعرضها إلى التهديد من قبل مجهولين، لافتةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات الرسمية لحفظ حقوق الطبيبة.

وقالت صحة نجران عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لطبيبة في مستشفى نجران العام الجديد فإنها تؤكد اتخاذها جميع الإجراءات الرسمية لحفظ حقوقها وحقوق مقدمة الشكوى حسب المتبع نظاماً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تروي من خلاله طبيبة سودانية تعرضها إلى التهديد ليلاً من قبل عدة أشخاص مجهولين، مبينةً أنها سمعت أصوات أقدام عدة أشخاص إلى جانب طرق باب منزلها باستخدام آلة حادة.

وبيّنت الطبيبة خلال الفيديو أنها انتظرت حتى الصباح لتخرج بعد ذلك وتكتشف تعرض باب المنزل والسيارة إلى خدوش كبيرة باستخدام سكين أو آلة حادة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صحة نجران» تنفذ 9258 زيارة منزلية لـ781 مريضاً (صور)

«صحة نجران» تنفذ 9258 زيارة منزلية لـ781 مريضاً (صور)

«صحة نجران» تبدأ تطعيمات الحج في المستشفيات والمراكز الصحية

«صحة نجران» تبدأ تطعيمات الحج في المستشفيات والمراكز الصحية

«صحة نجران» تكشف حقيقة تفشي «كورونا» بمستشفى الملك خالد

«صحة نجران» تكشف حقيقة تفشي «كورونا» بمستشفى الملك خالد

نجران.. إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية استقرت في المريء

نجران.. إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية استقرت في المريء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>