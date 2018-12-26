الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بصعدة

تواصل – وكالات:

أطلقت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، عملية عسكرية جديدة لتحرير المواقع الواقعة بين جبهتي مران وعلب شمالي غرب محافظة صعدة.

وذكر قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، أن فتح الجبهة الجديدة، والتي تعد جبهة القلب للمحافظة، جاء بعد دراسة استراتيجية لإدارة المعارك في المحافظة، بهدف الإسراع بإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفقاً لما ذكره موقع “سبتبمر نت” الثلاثاء.

وأكد أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال العملية من تحرير جبل “النفاخ”، وجبل “المصرف”، وجبل “القشبة”، وسوق “الباحة” والتي تقدر مساحتها بـ 35كم.

ولفت الى أن المعارك أسفرت عن تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، نظراً لمفاجئتها بفتح جبهة جديدة لم تكن تتوقعها.