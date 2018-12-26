متينة وطويلة العمر.. لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة Tesoro لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة “Gram MX One” من دون إضاءة RGB بل تأتي بإضاءة أحادية باللون الأزرق، وتمتاز اللوحة بأنها مصنوعة من المعدن، ما يمنحها متانة كبيرة وعمراً افتراضياً أطول.

وعلى الرغم من قيام شركة Tesoro بإنتاج الأزرار الخاصة بها، إلا أن لوحة المفاتيح Gram MX One تأتي مزودة بأزرار MX من إنتاج شركة “شيري”، ويمكن للمستخدم حالياً الاختيار بين أزرار MX Blue و MX Brown، مع اختلاف كل موديل من حيث طريقة الفك ودرجة المقاومة.

وتمتاز لوحة المفاتيح بذاكرة سعة 512 كيلوبايت، وبالتالي فإنه يمكن تخزين بروفايل المستخدم على لوحة المفاتيح مباشرة، مع إمكانية تهيئة الماكرو على لوحة المفاتيح أيضا، كما تسمح وظيفة N Key بتشغيل أي أربعة مفاتيح بدون تداخل.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن وزن لوحة المفاتيح Gram MX One يبلغ 1.2 كغم، وتمتاز بكابل قابل للخلع بطول 1.8 متر. ومن المقرر طرح لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق خلال الشهر الجاري بسعر يبلغ 80 دولاراً أمريكياً.