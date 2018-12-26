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جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»

جريمة مروعة في جدة.. مقتل خادمة وإصابة أخرى طعناً بـ«سكين»
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تواصل – جدة:

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، التحقيق في جريمة قتل خادمة إثيوبية، عُثر عليها غارقة في الدماء داخل مبنى سكني شمال المحافظة.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت، بلاغًا من مواطن قال فيه إنه وجد خادمته الإثيوبية ملقاة على الدرج الداخلي للفيلا متوفاة طعنًا في الصدر والرأس، وذلك بعد عودته إلى المنزل مساء أمس الثلاثاء.

وعلى الفور، انتقلت دوريات الأمن إلى الموقع واتضح وجود خادمة إثيوبية أخرى ملقاة على الأرض وبها إصابة خطيرة وبجوارها أداة حادة ”سكين” عليها آثار دماء.

ونقلت فرق الهلال الأحمر، الخادمة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيقًا موسعًا للوقوف على دوافع وملابسات الجريمة.

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