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غارات إسرائيلية تستهدف مستودعات أسلحة إيرانية في دمشق

غارات إسرائيلية تستهدف مستودعات أسلحة إيرانية في دمشق
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تواصل – وكالات:

نفذت إسرائيل ليل الثلاثاء غارات استهدفت 3 مواقع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في ريف دمشق.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن إسرائيل قصفت مواقعَ لحزب الله في الكسوة والديماس في محيط دمشق.

وأكد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة لميليشيات إيرانية ومواقع لحزب الله في ريفي دمشق الغربي والجنوبي.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، ليل الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ في محيط دمشق.

وقال شهود عيان، إن الغارات الإسرائيلية قرب دمشق تم تنفيذها من أجواء لبنان، وسقطت بقايا صواريخ سورية دفاعية في مناطق لبنانية في البقاع.

وفعَّلت إسرائيل نظام دفاعي وتصدت لصواريخ سورية فوق الجولان، فيما أعلنت التصدي لصواريخ مصدرها سوريا.

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