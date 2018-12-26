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إعلامي كويتي: المملكة تستطيع أن تدير اقتصاد العالم.. وهذا مكمن القوة (فيديو)

إعلامي كويتي: المملكة تستطيع أن تدير اقتصاد العالم.. وهذا مكمن القوة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الإعلامي الكويتي محمد الملا، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية، تستطيع أن تدير اقتصاد العالم اليوم، مضيفاً “لكن الأبرز قوة قرارها السياسي، وحفاظها على مصلحة الأمة العربية”.

وأثنى الملا على حسن معاملة المملكة للزائرين والوافدين إليها، خاصة أولئك الذين تقطعت بهم السبل بسبب الأوضاع في بلدانهم واضطروا للجوء لدول الجوار.

وقال الإعلامي الكويتي، خلال استضافته مع برنامج يا هلا، “إنه من قمة الإنسانية أن المملكة العربية السعودية لا تصف من تؤويهم بـ”اللاجئين“، كما تطلق عليهم الأمم المتحدة، بل تطلق عليهم زائرين إكراماً لهذا الضيف”.

 

 

 

 

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