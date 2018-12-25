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امرأة تطعن زوجها لتأخره في التسوق

امرأة تطعن زوجها لتأخره في التسوق
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تواصل – وكالات:

أقدمت زوجة بريطانية على طعن زوجها بسبب تأخره في العودة إلى المنزل، لمدة خمس ساعات بسبب التسوق.

وبعد عودته من التسوق، فوجئ الزوج البالغ 45 عاماً، بحالة الغضب الشديدة التي وجد عليه زوجته البالغة 52 من العمر، عند عودته إلى المنزل.

وبرَّر الزوج سبب التأخير، بحالة الزحام المعتادة في الأسواق، خلال تلك الفترة كل عام، إلا أن الزوجة أحضرت سكيناً من المطبخ، ووجهت له 4 طعنات بظهره.

وقبضت الشرطة، على الزوجة فيما تم نقل الزوج للمستشفى وهو في حالة حرجة، وقد نجا من الاعتداء وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة، وتم الحكم على الزوجة بالسجن 14 عاماً.

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