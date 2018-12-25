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وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. التفاصيل وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من: الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مشغل محطة أول (الرياض)، محقق (الرياض)، فني الحالات الطارئة (الرياض)، عامل نظافة (الرياض)، أخصائي مختبر (الرياض)، كبير الفيزيائيين الطبيين (الرياض)، كبير علماء الأبحاث (الرياض)، وممرض ثالث (عدد وظيفتين/ جدة).

لمزيد من المعلومات عن الوظائف المتاحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وطريقة التقديم(هنا).

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