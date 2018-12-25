الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار من وزير العمل.. توطين منافذ البيع في مجالين جديدين

قرار من وزير العمل.. توطين منافذ البيع في مجالين جديدين

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

«صيني» ينتحل صفة ضابط شرطة لمدة 12 عاماً

«صيني» ينتحل صفة ضابط شرطة لمدة 12 عاماً
0

تواصل – وكالات:

أوقف رجل صيني بتهمة انتحال شخصية ضابط شرطة، لمدة تجاوزت 12 عاماً.

كان “وانغ فنغ” البالغ من العمر 41 عاماً يرغب دائماً في أن يكون ضابطاً في الشرطة، ولكنه لم يدخل كلية الشرطة أو يخضع لأية تدريبات تؤهله لأن يعمل في سلك الشرطة، غير أن طموح الرجل كان دافعاً قوياً بالنسبة له لأن ينتحل شخصية شرطي ويقنع جميع من حوله بذلك.

وقد بدأ كل شيء في عام 2006 عندما كان شقيق وانغ متورطاً في قضية نزاع على الديون واحتاج لمحام يترافع في قضيته، وللتأكد من أن محامي شقيقه كان مخلصاً في مرافعته في المحكمة، التقى وانغ به متظاهراً بأنه ضابط في مركز شرطة هاييان بيبو بمقاطعة تشيجيانغ الصينينة.

وبعد أن نجح في إقناع المحامي بأنه شرطي، راقت الفكرة للرجل وسرعان ما نشر خبر انضمامه لسلك الشرطة بين أصدقائه ومعارفه، قبل أن يشتري بزة شرطة، وأصفاداً، واستصدر بطاقة هوية مزورة.

وفي عام 2011، التقى وانغ بالمرأة التي أصبحت فيما بعد زوجته. إلا أن الشكوك ساورت عائلة المرأة حيال صدق مزاعمه، وعمد أحد أبناء عمها للسؤال عنه في أكاديمية الشرطة، ولم يعثر على أي سجل له فيها.

وتذرع الرجل بأنه استخدم بطاقة هوية أخرى لدخول أكاديمية الشرطة الجنائية الصينية، فاقتنعت خطيبته به ووافقت على الزواج منه.

وفي حفل الزفاف، برر وانغ غياب عائلته عن حفل الزفاف عبر ادعائه بأن والداه توفيا منذ زمن بعيد، وأنه فقد الاتصال بأقاربه، وأن أصدقاءه في سلك الشرطة كانوا يحضرون حفل زفاف ضابط رفيع المستوى في منطقة أخرى.

وبعد الزواج، أخبر وانغ فنغ زوجته بأنه كان يعمل في قضايا جنائية مهمة وحساسة، وطلب منها ألا تتحدث عن وظيفته مع أي شخص، حتى والديها.

لم تكن المرأة المطيعة تعتقد أن ذلك كان غريباً، حيث كان وانغ دائماً يرتدي بزّته الرسمية عندما يغادر للعمل، ويتحدث عن القضايا التي يواجهها، ويتغيب باستمرار عن المنزل مدعياً خروجه في “مهام” لعدة أيام في كل مرة.

وكان وانغ قد قرأ عشرات من الكتب عن سلك الشرطة، ودقق باستمرار في حساب WeChat العام التابع للشرطة الصينية، وقام بتحميل كل ما يلزم من المعلومات عن الشرطة من الإنترنت.

وقد نجح وانغ في إقناع الجميع أنه شرطي بالفعل طوال 12 عاماً، وخاصة بعد أن ساهم بالإفراج عن ابن عم زوجته الذي احتجز بتهمة السرقة، بعدما وكّل محامياً له نجح في إسقاط التهمة عنه.

وبسبب فقره المدقع، اعتاد وانغ على اقتراض مبالغ كبيرة من المال، من العديد من الأشخاص مستخدماً بطاقته المزورة لعدة سنوات دون أن يعيد الأموال لهم؛ الأمر الذي دفعهم للجوء للشرطة للحصول على حقوقهم.

وعند إلقاء القبض عليه، اكتشفت الشرطة أنه ينتحل شخصية ضابط، وعثرت في منزله على بزّات شرطة وهويات مزيفة وأصفاداً وغيرها من الأغراض اللازمة لانتحال شخصية ضابط شرطة، بحسب ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اكتشاف بؤرة جديدة لـ«حمى الخنازير» في الصين

اكتشاف بؤرة جديدة لـ«حمى الخنازير» في الصين

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع «آيفون»

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع «آيفون»

تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

الصين تستعد لشن حملة اختراق جديدة على الولايات المتحدة

الصين تستعد لشن حملة اختراق جديدة على الولايات المتحدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>